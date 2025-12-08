Toluca va por el bicampeonato; Tigres quiere romper la historia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL protagonizarán la gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en un duelo que promete historia, intensidad y revancha.

El equipo escarlata, comandado por Antonio “El Turco” Mohamed, sufrió pero logró su pase a la final luego de empatar 3-3 en el global ante Monterrey. La posición en la tabla le favoreció, al ser líder general, para avanzar y mantener viva su ilusión del bicampeonato, una hazaña que nunca ha conseguido en los torneos cortos pese a sus ocho títulos desde 1996.

En el otro frente, los Tigres mostraron solidez ante Cruz Azul y con goles estratégicos, incluyendo una participación clave de André-Pierre Gignac, superaron la serie con un empate global 2-2 que les valió el pase gracias a su mejor posición en la tabla.