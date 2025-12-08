Deportes

Toluca va por el bicampeonato; Tigres quiere romper la historia

Los partidos se jugarán el 11 y 14 de diciembre, ida y vuelta respectivamente
Toluca será local en la Final de vuelta gracias a su liderato en la tabla
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL protagonizarán la gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en un duelo que promete historia, intensidad y revancha.

El equipo escarlata, comandado por Antonio “El Turco” Mohamed, sufrió pero logró su pase a la final luego de empatar 3-3 en el global ante Monterrey. La posición en la tabla le favoreció, al ser líder general, para avanzar y mantener viva su ilusión del bicampeonato, una hazaña que nunca ha conseguido en los torneos cortos pese a sus ocho títulos desde 1996.

En el otro frente, los Tigres mostraron solidez ante Cruz Azul y con goles estratégicos, incluyendo una participación clave de André-Pierre Gignac, superaron la serie con un empate global 2-2 que les valió el pase gracias a su mejor posición en la tabla.

Será el próximo jueves 11 de diciembre cuando se dispute el partido de ida en el Estadio Universitario de Nuevo León, con horario pactado a las 20:00 horas. La vuelta se jugará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos, a las 19:00 horas.

En la fase regular Toluca cayó ante Tigres 4-3. En aquel duelo, Nicolás Ibáñez y Jonathan Herrera fueron letales, además de un autogol de Federico Pereira. Paulinho, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo marcaron por los locales, en una noche que dejó cicatrices… y sed de revancha.

La emoción de la final llegará a millones de hogares en México gracias a la transmisión en señal abierta de Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Canal 7), además de estar disponible en plataformas digitales como VIX Premium y en la señal de paga de TUDN.

