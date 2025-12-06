¡El infierno arde! Toluca elimina a Rayados y es el primer finalista del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una noche vibrante en el Estadio Nemesio Diez, el Toluca de Antonio ‘Turco’ Mohamed derrotó 3-2 a los Rayados de Monterrey (3-3 global) y se clasificó a la Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, gracias a su mejor posición en la tabla general.
Con este resultado, los Diablos buscarán el bicampeonato y su título número 12, lo que los colocaría al nivel de las Chivas como el segundo club más ganador en la historia del futbol mexicano.
Con el marcador global en contra tras caer en la ida, Toluca salió con determinación y respaldo total de su afición. Al minuto 18’, Federico Pereira abrió el marcador tras un centro de Helinho, aprovechando una desconcentración defensiva de los Rayados.
Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja mínima, Paulinho —goleador histórico en la cancha del Nemesio Diez— firmó el 2-0 al minuto 42’, tras una excelente definición con parte externa.
Ya en el complemento, Toluca mantuvo la intensidad y obtuvo un penal a favor. Esta vez, Helinho se encargó de cobrarlo y anotó el 3-0 que parecía definitivo.
Monterrey no se rindió. Primero, Sergio Ramos descontó desde los once pasos al minuto 57’, luego de una falta de Marcel Ruiz sobre Anthony Martial.
Posteriormente, al minuto 75’, Roberto de la Rosa aprovechó un rebote de Hugo González para anotar el 3-2, dejando el global empatado y la eliminatoria al rojo vivo en los últimos minutos.
A pesar de su insistencia, el equipo dirigido por Domènec Torrent no logró el gol que les diera el pase, y terminó eliminado por criterio de posición en la tabla.
Con este triunfo, Toluca accede a la Final, donde enfrentará al ganador entre Tigres y Cruz Azul. El título los colocaría con 12 campeonatos de Liga MX, igualando a Chivas y solo por detrás del América, que ostenta 14.
Los Diablos buscarán cerrar el año con el bicampeonato, consolidando el proyecto de Antonio Mohamed y reafirmando su dominio en la Liga MX.
