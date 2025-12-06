¡El infierno arde! Toluca elimina a Rayados y es el primer finalista del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una noche vibrante en el Estadio Nemesio Diez, el Toluca de Antonio ‘Turco’ Mohamed derrotó 3-2 a los Rayados de Monterrey (3-3 global) y se clasificó a la Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, gracias a su mejor posición en la tabla general.

Con este resultado, los Diablos buscarán el bicampeonato y su título número 12, lo que los colocaría al nivel de las Chivas como el segundo club más ganador en la historia del futbol mexicano.

El infierno ardió: así fue el partido

Con el marcador global en contra tras caer en la ida, Toluca salió con determinación y respaldo total de su afición. Al minuto 18’, Federico Pereira abrió el marcador tras un centro de Helinho, aprovechando una desconcentración defensiva de los Rayados.