¡Todo por el oro! Así será el calendario deportivo para México en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encabezada por Rommel Pacheco, se declara lista para afrontar un 2026 lleno de retos en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, tanto en el ámbito de alto rendimiento como en el deporte social.

El año arrancará con los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, del 6 al 22 de febrero, donde México tendrá como principal figura al patinador Donovan Carrillo. Posteriormente, del 6 al 15 de marzo, se celebrarán los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Otra justa clave será Santo Domingo 2026, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto. En San Salvador 2023, México obtuvo 353 medallas, incluyendo una histórica marca de 145 preseas de oro.

En el plano juvenil, del 31 de octubre al 13 de noviembre, Senegal recibirá los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde México suma 29 medallas históricas.