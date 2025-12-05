Todo por definirse en la Vuelta: Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Rayados, por el pase a la Final

En el Estadio Nemesio Diez, Toluca recibe a Monterrey con la necesidad de ganar por cualquier marcador para avanzar. Rayados llega con ventaja de 1-0 gracias al gol de Germán Berterame, pero el conjunto regiomontano arrastra una racha de cuatro derrotas consecutivas como visitante en Liguilla.

📊 En 35 series donde la Ida se ganó por la mínima, el local en la Vuelta ha remontado en 25 ocasiones.

🔥 Los Diablos no han permitido gol en sus últimos tres partidos como local en fase final.

Toluca también presume dominio histórico como local ante Rayados, con 47 victorias en 77 enfrentamientos oficiales.

🕖 Hora del partido: 19:00 horas

📺 Dónde ver: Canal 5, Canal 7, TUDN, VIX, Tubi, Fox One y FOX