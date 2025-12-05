Todo por definirse en la Vuelta: Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Rayados, por el pase a la Final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la mínima ventaja de Rayados sobre Toluca y el empate entre Tigres y Cruz Azul, las Semifinales de Vuelta del Apertura 2025 en la Liga MX prometen emociones fuertes este sábado 6 de diciembre, donde la historia, la localía y la presión juegan un papel clave.
En el Estadio Nemesio Diez, Toluca recibe a Monterrey con la necesidad de ganar por cualquier marcador para avanzar. Rayados llega con ventaja de 1-0 gracias al gol de Germán Berterame, pero el conjunto regiomontano arrastra una racha de cuatro derrotas consecutivas como visitante en Liguilla.
📊 En 35 series donde la Ida se ganó por la mínima, el local en la Vuelta ha remontado en 25 ocasiones.
🔥 Los Diablos no han permitido gol en sus últimos tres partidos como local en fase final.
Toluca también presume dominio histórico como local ante Rayados, con 47 victorias en 77 enfrentamientos oficiales.
🕖 Hora del partido: 19:00 horas
📺 Dónde ver: Canal 5, Canal 7, TUDN, VIX, Tubi, Fox One y FOX
Más tarde, a las 21:10 horas, Tigres recibe a Cruz Azul en el Estadio Universitario. El duelo de Ida terminó 1-1, lo que favorece a los felinos por su mejor posición en la tabla.
⚠️ Tigres ha perdido solo uno de sus últimos 14 partidos de Liguilla como local.
📌 Es la tercera vez que llega a una semifinal con empate como visitante: en las dos anteriores, avanzó a la Final.
Para Cruz Azul, no hay margen: debe ganar para avanzar.
📉 La Máquina solo ha ganado 1 de sus últimos 6 juegos fuera de casa en Liguilla.
✅ Pero tiene buen historial en El Volcán: 4 victorias en sus últimas 6 visitas.
El equipo de Martín Anselmi llega motivado luego de romper una sequía de 486 minutos sin anotar como visitante en Liguilla, con el gol de Ángel Correa en el juego de Ida.
🕙 Hora del partido: 21:10 horas
📺 Dónde ver: Canal 5, Canal 7, TUDN, VIX, Tubi, Fox One y FOX
