Todo o nada; la NFL define a sus finalistas de Conferencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Ronda Divisional, uno de los capítulos más intensos del calendario, irrumpe este fin de semana con ocho franquicias que aún sueñan con levantar el Trofeo Lombardi.

El sábado 17 de enero, la jornada se abre con un duelo que promete vértigo puro: Buffalo Bills contra Denver Broncos, a las 3:30 de la tarde, un choque entre la potencia ofensiva y la urgencia de reivindicación. Más tarde, a las 7:00 de la noche, el foco se traslada a uno de los escenarios más hostiles de la liga, cuando San Francisco 49ers y Seattle Seahawks reaviven una rivalidad que suele escribirse con golpes, estrategia y drama.

El domingo 18 de enero, la narrativa alcanza su punto máximo. A las 2:00 de la tarde, Houston Texans desafían a la dinastía moderna representada por los New England Patriots, en un enfrentamiento donde la historia pesa tanto como el presente. El telón cae a las 5:30 de la tarde con un duelo cargado de simbolismo: Los Angeles Rams frente a Chicago Bears, dos franquicias que buscan regresar al centro del mapa de la NFL.