Todo listo para la primera edición de la Carrera Atlética del IMCUFIDE

Morelia, Michocán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) se reporta listo para la primera edición de su carrera atlética, la cual tendrá banderazo de salida la tarde de este sábado 27 de septiembre en el primer cuadro de la ciudad, en las distancias de 5 y 10 kilómetros y en la que se espera la participación de alrededor de un millar de corredores.

Este evento deportivo se gestó, como para de la iniciativa del presidente municipal, Alfonso Martínez, por fomentar la construcción de la paz entre la ciudadanía, por lo cual el director general del IMCUFIDE, Pablo César Sánchez Silva, optó por una carrera atlética, al identificar al deporte como una herramienta trascendental para alcanzar dicho objetivo.