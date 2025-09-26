Deportes

Todo listo para la primera edición de la Carrera Atlética del IMCUFIDE

Se realizará este sábado 27 de septiembre
Gobierno de morelia construye la paz a través del deporte
Morelia, Michocán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) se reporta listo para la primera edición de su carrera atlética, la cual tendrá banderazo de salida la tarde de este sábado 27 de septiembre en el primer cuadro de la ciudad, en las distancias de 5 y 10 kilómetros y en la que se espera la participación de alrededor de un millar de corredores.

Este evento deportivo se gestó, como para de la iniciativa del presidente municipal, Alfonso Martínez, por fomentar la construcción de la paz entre la ciudadanía, por lo cual el director general del IMCUFIDE, Pablo César Sánchez Silva, optó por una carrera atlética, al identificar al deporte como una herramienta trascendental para alcanzar dicho objetivo.

"No hay mejor ruta para construir la paz que la del deporte. Por eso, todos en el IMCUFIDE trabajamos para entregar a los morelianos una gran carrera, la primera de muchas que protagonizaremos, que además sirve como un gran cierre a las festividades patrias de nuestra ciudad" compartió Sánchez Silva
compartió Sánchez Silva

La carrera tendrá como punto de salida y meta la Avenida Madero frente a la Catedral, en punto de las 18:00 horas, para pasar por la Avenida Acueducto y retornar en las inmediaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución en el caso de los corredores de 5k, mientras que los participantes en el reto de 10k continuarán hasta el distribuidor vial de Mil Cumbres y de ahí regresar al punto de arranque.

La premiación consistirá en premios en efectivo a distribuir entre los primeros lugares de las categorías Libre, Juvenil, Máster y Veteranos, en ambas ramas, que estarán disponibles en la distancia mayor y quienes se registren en los 5 kilómetros se medirán en una categoría absoluta.

Gobierno de morelia construye la paz a través del deporte

