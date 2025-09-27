Toño de Valdés fue hospitalizado de emergencia; le detectaron aneurismas y piedras en la vesícula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido periodista deportivo Antonio “Toño” de Valdés fue hospitalizado de emergencia tras presentar fuertes dolores abdominales que, en un inicio, parecían una simple molestia estomacal, pero terminaron en un diagnóstico delicado.

El conductor de TUDN, de 64 años, contó lo sucedido durante el podcast Amigos, que realiza junto a su colega Enrique Burak, donde explicó que, tras semanas de malestar, decidió acudir a un hospital, donde se descubrió que su problema era más grave de lo esperado.

De Valdés reveló que los médicos encontraron tres aneurismas, hallados de manera incidental mientras lo atendían por el dolor abdominal.

“De un dolor de estómago terminamos en urgencias. Descubrieron aneurismas, que son totalmente asintomáticos, pero si se revientan son mortales; son cosas muy peligrosas”, explicó el comentarista.