Tigres y Borregos repiten la final soñada en la ONEFA 2025

La historia parece repetirse, pero el desenlace aún está por escribirse. Ambos equipos han dominado la liga con autoridad, en un torneo que se vio reducido por la baja de una docena de conjuntos.

El equipo del Tecnológico de Monterrey no ha conocido la derrota en toda la temporada. Su ruta hacia la final incluyó una sólida victoria frente a Borregos Puebla, con un marcador de 52-34, dejando atrás el susto que vivieron contra ese mismo rival en la semana 2, donde apenas ganaron 27-26.