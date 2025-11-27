Tigres y Borregos repiten la final soñada en la ONEFA 2025

Deportes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Borregos Monterrey y Auténticos Tigres protagonizan otra vez la gran final de la Liga Mayor de la ONEFA 2025, en lo que se perfila como un nuevo capítulo de una de las rivalidades más encendidas del futbol americano universitario en México.

Este viernes 28 de noviembre, a las 19:30 horas, el Estadio Borregos será testigo de un duelo de poder a poder, cuando los Borregos Salvajes, invictos y tricampeones, reciban a los Auténticos Tigres de la UANL, su eterno rival, con la corona de la Conferencia de los 14 Grandes en juego.

La historia parece repetirse, pero el desenlace aún está por escribirse. Ambos equipos han dominado la liga con autoridad, en un torneo que se vio reducido por la baja de una docena de conjuntos.

El equipo del Tecnológico de Monterrey no ha conocido la derrota en toda la temporada. Su ruta hacia la final incluyó una sólida victoria frente a Borregos Puebla, con un marcador de 52-34, dejando atrás el susto que vivieron contra ese mismo rival en la semana 2, donde apenas ganaron 27-26.

Del otro lado, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León solo cayeron una vez: precisamente contra los Borregos en la semana 5, en un apretado 27-24. En semifinales, lograron remontar un difícil inicio frente a Borregos Ciudad de México, para firmar un claro 29-9 y asegurar su boleto.

Ambos equipos no solo juegan por un trofeo, sino por el orgullo de sus instituciones, la pasión de miles de aficionados y el honor de escribir su nombre en los anales del futbol americano estudiantil en México.

La gran final será transmitida en Claro Sports, Canal Once, Canal 53 UANL, SKY Sports y LIVE TEC.

