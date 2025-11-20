Deportes

Tigres vs América: hoy arranca la batalla por la gloria femenil

La Ida se juega hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20:00 horas
Tigres y América han disputado tres finales; las regias dominanFB: Liga BBVA MX Femenil
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- América y Tigres se enfrentan una vez más en la gran final de la Liga MX Femenil, un duelo que ya es sinónimo de clásico nacional y que reúne talento, garra y tradición desde 2017.

El partido de Ida del torneo Apertura 2025 se disputará este jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, con transmisión por Canal 9, TUDN, VIX y las redes oficiales de la Liga MX Femenil.

Desde su creación, estos dos equipos han sido constantes protagonistas. No solo han clasificado a todas las fases finales, sino que se han cruzado tres veces en la disputa por el título, todas con un factor en común: se definieron en Nuevo León y fueron en torneos Apertura.

La rivalidad tiene sabor a revancha para el América, que solo ha vencido a Tigres una vez en finales: en el Apertura 2018, en tanda de penales, con Diana González (QEPD) como figura y capitana. Las otras dos coronas fueron para las Amazonas, quienes ganaron en 2022 y 2023 por el mismo marcador global: 3-0.

Hoy, sin embargo, las Águilas llegan con mejor ritmo y estilo de juego, mientras que Tigres apela a su jerarquía y experiencia. ¿La historia pesará más que el presente?

