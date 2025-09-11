Tiburones Rojos de Veracruz despiertan ilusión de regreso con mensaje en redes

El mensaje también fue replicado por Fidel Kuri Grajales, exdueño del equipo, lo que desató especulaciones sobre un posible renacimiento de la histórica escuadra jarocha. La frase llega apenas semanas después de que Kuri obtuviera prisión domiciliaria, tras permanecer casi dos años en reclusión por un proceso de presunto fraude millonario.

Es de recordar que los Tiburones fueron desafiliados de la Liga MX en diciembre de 2019 debido a adeudos y problemas administrativos.

Bajo la gestión de Kuri, el equipo tuvo momentos de gloria, como la conquista de la Copa MX en 2016, pero también escándalos, entre ellos la protesta de jugadores contra Tigres en 2019 por falta de pagos.

RYE-