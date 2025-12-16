The Best 2025: lista completa de ganadores y premios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gala del FIFA The Best 2025 coronó a los reyes y reinas del balompié mundial, y por primera vez en una década de historia de estos premios, el nombre de México retumbó con fuerza en el escenario global: Lizbeth Ovalle, jugadora del Orlando Pride y ex figura de Tigres Femenil, ganó el Premio Marta al mejor gol femenil del año.
Además de Ovalle, los mexicanos Javier Aguirre (entrenador) y Carlos Orrantia (jugador) fueron nominados en sus respectivas categorías, lo que confirma el crecimiento del futbol mexicano en el panorama internacional.
Los premios principales se repartieron entre figuras ya consolidadas: Ousmane Dembélé, del PSG, fue nombrado Mejor Jugador; Aitana Bonmatí, del Barcelona, fue elegida como la Mejor Jugadora; Luis Enrique, técnico del PSG, y Sarina Wiegman, entrenadora de Inglaterra, se llevaron los premios como mejores estrategas.
El galardón al mejor portero fue para Gianluigi Donnarumma (Manchester City), mientras que Hannah Hampton (Chelsea) se llevó la distinción como mejor portera.
Como cada año, la FIFA también presentó los once ideales masculinos y femeninos, integrados por lo más destacado de las ligas europeas. Entre los elegidos resaltan nombres como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Mariona Caldentey.
La emotividad también tuvo su espacio con el Premio a la Afición, otorgado a los hinchas del Zakho SC de Irak, y el Premio Fair Play, que fue para el médico alemán Andreas Harlass-Neuking, por su acto de valentía al salvar a un jugador rival.
Por su parte, el argentino Santiago Montiel, del Independiente, ganó el Premio Puskás al mejor gol del futbol masculino.
