The Best 2025: lista completa de ganadores y premios

Además de Ovalle, los mexicanos Javier Aguirre (entrenador) y Carlos Orrantia (jugador) fueron nominados en sus respectivas categorías, lo que confirma el crecimiento del futbol mexicano en el panorama internacional.

Los premios principales se repartieron entre figuras ya consolidadas: Ousmane Dembélé, del PSG, fue nombrado Mejor Jugador; Aitana Bonmatí, del Barcelona, fue elegida como la Mejor Jugadora; Luis Enrique, técnico del PSG, y Sarina Wiegman, entrenadora de Inglaterra, se llevaron los premios como mejores estrategas.

El galardón al mejor portero fue para Gianluigi Donnarumma (Manchester City), mientras que Hannah Hampton (Chelsea) se llevó la distinción como mejor portera.

Como cada año, la FIFA también presentó los once ideales masculinos y femeninos, integrados por lo más destacado de las ligas europeas. Entre los elegidos resaltan nombres como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Mariona Caldentey.