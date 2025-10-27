¡Terroríficamente hermosa! Atlético Morelia tendrá jersey edición Día de Muertos

Tras 13 jornadas disputadas, Atlético Morelia acumula 15 puntos y se encuentra fuera de los primeros ocho lugares de la tabla general, en la posición 11, por debajo de equipos como Mineros y Alebrijes. A pesar de haber mostrado destellos de buen juego, la irregularidad ha sido una constante para el equipo michoacano, que suma más derrotas que victorias en el torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El panorama luce complicado, pero no imposible. Con dos partidos restantes —visita a Tlaxcala el sábado 1 de noviembre y cierre en casa frente a Jaiba Brava el 8 de noviembre—, el equipo dirigido por Mario Ortiz está obligado a sumar los seis puntos y esperar combinaciones favorables para colarse a la Fase Final. La diferencia de goles también podría ser un factor determinante en caso de empate en unidades con otros equipos. En este cierre, el respaldo de la afición en el Estadio Morelos será fundamental para mantener viva la esperanza canaria.

