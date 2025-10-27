¡Terroríficamente hermosa! Atlético Morelia tendrá jersey edición Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia anunció una edición especial de su jersey conmemorativo por el Día de Muertos, en colaboración con la marca Keuka.
La preventa exclusiva comenzó este 27 de octubre a las 9:00 de la noche a través del sitio web oficial .
Con el mensaje “No todos los sustos dan miedo… algunos se visten de edición especial”, el equipo canario se suma a esta tradición profundamente arraigada en la cultura michoacana. Aunque la imagen compartida muestra una camiseta completamente negra con el escudo del club, aún no se han revelado todos los detalles del diseño final.
Esta iniciativa no solo celebra una de las festividades más emblemáticas del país, sino que también refuerza el vínculo del equipo con su afición y con la identidad cultural de Morelia y Michoacán.
📌 Situación actual del Atlético Morelia
Tras 13 jornadas disputadas, Atlético Morelia acumula 15 puntos y se encuentra fuera de los primeros ocho lugares de la tabla general, en la posición 11, por debajo de equipos como Mineros y Alebrijes. A pesar de haber mostrado destellos de buen juego, la irregularidad ha sido una constante para el equipo michoacano, que suma más derrotas que victorias en el torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.
El panorama luce complicado, pero no imposible. Con dos partidos restantes —visita a Tlaxcala el sábado 1 de noviembre y cierre en casa frente a Jaiba Brava el 8 de noviembre—, el equipo dirigido por Mario Ortiz está obligado a sumar los seis puntos y esperar combinaciones favorables para colarse a la Fase Final. La diferencia de goles también podría ser un factor determinante en caso de empate en unidades con otros equipos. En este cierre, el respaldo de la afición en el Estadio Morelos será fundamental para mantener viva la esperanza canaria.
SHA