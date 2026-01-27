Tenista explota tras eliminación en Australia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se vivió una sorpresa en el Abierto de Australia: Coco Gauff (número 3 del mundo) fue eliminada en los Cuartos de final por la ucraniana Elina Svitolina ( número 12 del mundo).

La estadounidense no logró entrar en el partido y se despidió del torneo en apenas 59 minutos, con un marcador de 1-6 y 2-6.

Tras la derrota, Gauff fue captada por las cámaras estrellando su raqueta en el suelo de manera enfurecida, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.