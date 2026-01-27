Tenista explota tras eliminación en Australia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se vivió una sorpresa en el Abierto de Australia: Coco Gauff (número 3 del mundo) fue eliminada en los Cuartos de final por la ucraniana Elina Svitolina ( número 12 del mundo).
La estadounidense no logró entrar en el partido y se despidió del torneo en apenas 59 minutos, con un marcador de 1-6 y 2-6.
Tras la derrota, Gauff fue captada por las cámaras estrellando su raqueta en el suelo de manera enfurecida, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.
En conferencia de prensa, la actual N°3 del mundo explicó su reacción: “No me gusta que la gente me vea así y me escondí en un lugar en el que creía que no habría cámaras. Prefiero romper una raqueta antes que descargarme con mi equipo. No quiero ser irritable con ellos, no lo merecen. A veces solo necesito soltar la frustración”.
La victoria de Svitolina le permite avanzar a semifinales, mientras Gauff deberá esperar el próximo Grand Slam para intentar mejorar su desempeño.
RPO