Tenista egipcia brinda espectáculo de torpeza en torneo profesional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El W35 de Nairobi, torneo de 30 mil dólares jugado sobre arcilla, pasará a la historia por un motivo insólito: la participación de Hajar Abdelkader, la jugadora egipcia que, en apenas 37 minutos de juego, ofreció un espectáculo de torpeza deportiva que se volvió viral en todo el mundo.

Abdelkader, de 21 años, perdió por doble 6-0 ante la alemana Lorena Schaedel, situada en el puesto 1026 del ranking WTA. El marcador, sin embargo, apenas refleja la magnitud del bochorno: la egipcia cometió 20 dobles faltas, mostró total desconocimiento sobre cómo ejecutar saques o devolver la pelota correctamente y únicamente logró tres puntos, todos provocados por errores de su rival.