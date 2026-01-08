Deportes

Tenista egipcia brinda espectáculo de torpeza en torneo profesional

Hajar Abdelkader perdió 6-0 y 6-0 en 37 minutos en Nairobi
La egipcia cometió 20 dobles faltas y solo ganó tres puntos
La egipcia cometió 20 dobles faltas y solo ganó tres puntosCAPTURA DE VIDEO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El W35 de Nairobi, torneo de 30 mil dólares jugado sobre arcilla, pasará a la historia por un motivo insólito: la participación de Hajar Abdelkader, la jugadora egipcia que, en apenas 37 minutos de juego, ofreció un espectáculo de torpeza deportiva que se volvió viral en todo el mundo.

Abdelkader, de 21 años, perdió por doble 6-0 ante la alemana Lorena Schaedel, situada en el puesto 1026 del ranking WTA. El marcador, sin embargo, apenas refleja la magnitud del bochorno: la egipcia cometió 20 dobles faltas, mostró total desconocimiento sobre cómo ejecutar saques o devolver la pelota correctamente y únicamente logró tres puntos, todos provocados por errores de su rival.

La Federación de Tenis de Kenia emitió un comunicado aclarando que Abdelkader solicitó la “wild card” de manera formal y que en el momento de otorgársela se asumió que contaba con experiencia competitiva adecuada.

La historia de Abdelkader, quien disputó su primer partido profesional en su vida, despertó reacciones en medios de todo el mundo, desde portales deportivos hasta espacios de noticias generales, y plantea un cuestionamiento sobre los criterios de acceso a competiciones profesionales y el papel de las federaciones en el desarrollo del tenis en África.

Te puede interesar:
Donovan Carrillo y Arly Velásquez, figuras de México en Juegos de Invierno 2026
La egipcia cometió 20 dobles faltas y solo ganó tres puntos

RPO

Hajar Abdelkader
W35 Nairobi
tenis profesional

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com