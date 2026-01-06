Televisa transmitirá los juegos de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los aficionados al beisbol en México recibieron este martes una excelente noticia. El periodista deportivo Antonio de Valdés confirmó que Televisa Univisión transmitirá todos los juegos de la Selección Mexicana en el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026, a través de señal abierta y la plataforma ViX.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Toño de Valdés expresó su entusiasmo por este nuevo ciclo de cobertura, junto a su histórico compañero Enrique Burak. El mensaje fue acompañado por una imagen de ambos en una transmisión pasada, evocando la nostalgia de sus narraciones icónicas.

“Contaremos con el gusto de transmitir a la Selección Mexicana de Beisbol y todo el Clásico Mundial 2026 en las pantallas de Televisa Univisión, señal abierta y ViX”, escribió de Valdés.“Eso sí, extrañaremos a Pepillo (Segarra)”, añadió, en referencia al querido cronista José Segarra, ausente en esta edición.

La participación de México en el World Baseball Classic genera gran expectativa, especialmente tras su histórica actuación en la edición 2023, donde la novena tricolor alcanzó el tercer lugar mundial, luego de caer en semifinales ante Japón, en un duelo memorable que puso contra las cuerdas al equipo de Shohei Ohtani.