Televisa será casa oficial de la Fórmula 1 en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La velocidad, el rugido de los motores y la emoción de la Fórmula 1 regresan a las pantallas mexicanas con fuerza: Grupo Televisa transmitirá la máxima categoría del automovilismo en México hasta 2028, incluyendo eventos en televisión abierta.

La noticia se confirmó previo al Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, a través de comunicados conjuntos entre la televisora y la organización de la F1, donde detallaron que el acuerdo incluye la transmisión de tres Grandes Premios por temporada en señal abierta, uno de ellos garantizado: el Gran Premio de México. Los otros dos eventos se anunciarán posteriormente.

Además, se emitirá un programa especial con lo más destacado de cada carrera, ideal para quienes buscan revivir los momentos más emocionantes sin perder detalle.