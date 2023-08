"Tecatito" no tiene asegurada permanencia en el Sevilla: DT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El jugador Jesús "Tecatito" Corona no tiene asegurada su permanencia en el equipo Sevilla, pues el DT José Luis Mendilibar dijo no saber qué pasará luego de la recuperación de la lesión del mexicano.

En declaración, el técnico del conjunto andalúz dijo que no hay nada cierto, pues se vienen algunos movimientos al interior del equipo español.

"La verdad es que todavía tenemos muchos movimientos. Todavía está parado en varios equipos, en particular en Sevilla".

Añadió que "Tecatito" es un jugador interesante "y con buenas condiciones estéticas", que está saliendo de una lesión, aunque admitió que le está costando trabajo salir.

Por último, reiteró que el mexicano no está en su mejor momento, y ante las preguntas de la prensa no aseguró la estancia del mexicano con la escuadra andaluza.

"Yo siempre he dicho que no molesta, que está bien, si él se queda nos va a ayudar, pero yo sé que en algún momento se puede marchar. Si se marcha será la pérdida de un buen futbolista. No está en su mejor versión pero va en eso, y va a elegir en lo que venga bien y se sienta a gusto".

