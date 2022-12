Tata Martino regresa a México y causa revuelo; Scoponi cachetea a aficionado

De inmediato el hombre acusó al auxiliar técnico de golpearlo, a lo que Scoponi respondió “No digas boludeces. Sí, te estoy golpeando, no digas boludeces, no te pongas a llorar”, mientras le daba otras palmadas en la cara.

Y antes de desaparecer de la vista de reporteros, camarógrafos y aficionados Norberto Scoponi aseguró “Soy más mexicano que tú por qué pago impuestos y tu no pagas”.

