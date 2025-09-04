TAS rechaza apelación, pero fija fecha límite para el regreso del ascenso en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó la apelación presentada por seis clubes de la Liga Expansión MX, entre ellos el Atlético Morelia, que buscaban la reinstauración inmediata del sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano.

La apelación, ingresada el 19 de mayo de 2025, pedía revertir la decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que en abril ratificó la suspensión del sistema para la temporada 2025-2026. Sin embargo, tras la audiencia realizada el 28 de agosto en Ciudad de México, la Formación Arbitral determinó que la FMF actuó conforme a lo acordado en 2020, cuando se congeló el mecanismo por seis temporadas debido a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el propio comunicado del TAS, la temporada 2025-2026 será la última en la que no habrá ascenso ni descenso. Esto significa que, salvo una nueva modificación, el sistema deberá reactivarse a partir del ciclo 2026-2027, lo que abre un nuevo horizonte para los clubes de la Liga Expansión MX.