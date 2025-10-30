Deportes

Tabla, minutos y presión: así llega la Jornada 16 del Apertura 2025

Mientras algunos buscan el liderato, otros luchan contra el reloj para cumplir con la Regla de Menores
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá un cierre dramático: además de definir posiciones clave rumbo a la Liguilla, cinco equipos aún tienen pendiente el cumplimiento de la Regla de Menores, lo que añade tensión a sus compromisos.

⏱️ Minutos obligatorios por equipo:

  • Pumas: Solo 2 minutos pendientes.

  • Monterrey: 190 minutos.

  • Tigres: 215 minutos.

  • Cruz Azul: 161 minutos.

  • Mazatlán: 91 minutos.

  • Toluca: Le faltan 238 minutos, pero podría cumplir si Everardo López juega 60 minutos tras su regreso del Mundial Sub-20.

📊 ¿Cómo va la tabla general antes de la Jornada 16?

Con solo dos jornadas por disputarse, la Jornada 16 se perfila como decisiva para la clasificación directa a Liguilla, repechaje y cumplimiento de la Regla de Menores. Aquí te explicamos cómo va la tabla y qué está en juego para cada equipo:

🔝 Parte alta: pelea por el liderato

Toluca, Tigres y Cruz Azul llegan separados apenas por un punto. Cualquiera de ellos puede terminar como líder general si mantiene la racha en estas últimas dos jornadas.

América y Monterrey aún tienen opciones de escalar, pero también deben cuidar sus resultados para no salir del top 4.

Tigres y Monterrey, además, deben cumplir con la Regla de Menores, lo que complica su planeación táctica en el Clásico Regio.

🟡 Zona media: buscar repechaje o clasificar directo

Chivas, Pachuca y Tijuana están bien posicionados, pero aún no tienen asegurado el pase. Una derrota podría dejarlos fuera.

Juárez, Santos, San Luis y Atlas aún dependen de sí mismos, pero ya no pueden tropezar más.

🔴 Parte baja: solo un milagro los salva

Pumas, a pesar de estar abajo en la tabla, aún tiene posibilidades numéricas de avanzar si gana los dos juegos restantes.

Querétaro, Mazatlán, Necaxa y León necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para aspirar a repechaje.

Puebla, con solo 9 puntos, ya estaría eliminado matemáticamente.

🧑‍⚖️ Árbitros designados para la Jornada 16:

📅 Martes 31 de octubre

  • Necaxa vs. Santos | Árbitro: Jesús Rafael López Valle

  • Atlético San Luis vs. FC Juárez | Árbitro: Daniel Quintero Huitrón

  • Puebla vs. Cruz Azul | Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

📅 Miércoles 1 de noviembre

  • Atlas vs. Toluca | Árbitro: Fernando Hernández Gómez

  • Monterrey vs. Tigres | Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos

  • América vs. León | Árbitro: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

📅 Jueves 2 de noviembre

  • Pumas vs. Tijuana | Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

  • Querétaro vs. Mazatlán | Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

  • Pachuca vs. Chivas | Árbitro: Adonai Escobedo González

📌 Claves de la jornada:

  • Clásico Regio: Tigres y Monterrey deben cumplir minutos de menores en uno de los duelos más intensos del torneo.

  • Toluca: Depende del regreso de Everardo López para evitar castigos.

  • Cruz Azul y Mazatlán: Obligados a administrar sus minutos y buscar puntos.

SHA

