Tabla, minutos y presión: así llega la Jornada 16 del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá un cierre dramático: además de definir posiciones clave rumbo a la Liguilla, cinco equipos aún tienen pendiente el cumplimiento de la Regla de Menores, lo que añade tensión a sus compromisos.
Pumas: Solo 2 minutos pendientes.
Monterrey: 190 minutos.
Tigres: 215 minutos.
Cruz Azul: 161 minutos.
Mazatlán: 91 minutos.
Toluca: Le faltan 238 minutos, pero podría cumplir si Everardo López juega 60 minutos tras su regreso del Mundial Sub-20.
Con solo dos jornadas por disputarse, la Jornada 16 se perfila como decisiva para la clasificación directa a Liguilla, repechaje y cumplimiento de la Regla de Menores. Aquí te explicamos cómo va la tabla y qué está en juego para cada equipo:
Toluca, Tigres y Cruz Azul llegan separados apenas por un punto. Cualquiera de ellos puede terminar como líder general si mantiene la racha en estas últimas dos jornadas.
América y Monterrey aún tienen opciones de escalar, pero también deben cuidar sus resultados para no salir del top 4.
Tigres y Monterrey, además, deben cumplir con la Regla de Menores, lo que complica su planeación táctica en el Clásico Regio.
Chivas, Pachuca y Tijuana están bien posicionados, pero aún no tienen asegurado el pase. Una derrota podría dejarlos fuera.
Juárez, Santos, San Luis y Atlas aún dependen de sí mismos, pero ya no pueden tropezar más.
Pumas, a pesar de estar abajo en la tabla, aún tiene posibilidades numéricas de avanzar si gana los dos juegos restantes.
Querétaro, Mazatlán, Necaxa y León necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para aspirar a repechaje.
Puebla, con solo 9 puntos, ya estaría eliminado matemáticamente.
Necaxa vs. Santos | Árbitro: Jesús Rafael López Valle
Atlético San Luis vs. FC Juárez | Árbitro: Daniel Quintero Huitrón
Puebla vs. Cruz Azul | Árbitro: Guillermo Pacheco Larios
Atlas vs. Toluca | Árbitro: Fernando Hernández Gómez
Monterrey vs. Tigres | Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos
América vs. León | Árbitro: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
Pumas vs. Tijuana | Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
Querétaro vs. Mazatlán | Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
Pachuca vs. Chivas | Árbitro: Adonai Escobedo González
Clásico Regio: Tigres y Monterrey deben cumplir minutos de menores en uno de los duelos más intensos del torneo.
Toluca: Depende del regreso de Everardo López para evitar castigos.
Cruz Azul y Mazatlán: Obligados a administrar sus minutos y buscar puntos.
SHA