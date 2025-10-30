Tabla, minutos y presión: así llega la Jornada 16 del Apertura 2025

📊 ¿Cómo va la tabla general antes de la Jornada 16?

Con solo dos jornadas por disputarse, la Jornada 16 se perfila como decisiva para la clasificación directa a Liguilla, repechaje y cumplimiento de la Regla de Menores. Aquí te explicamos cómo va la tabla y qué está en juego para cada equipo:

🔝 Parte alta: pelea por el liderato

Toluca, Tigres y Cruz Azul llegan separados apenas por un punto. Cualquiera de ellos puede terminar como líder general si mantiene la racha en estas últimas dos jornadas.

América y Monterrey aún tienen opciones de escalar, pero también deben cuidar sus resultados para no salir del top 4.

Tigres y Monterrey, además, deben cumplir con la Regla de Menores, lo que complica su planeación táctica en el Clásico Regio.

🟡 Zona media: buscar repechaje o clasificar directo

Chivas, Pachuca y Tijuana están bien posicionados, pero aún no tienen asegurado el pase. Una derrota podría dejarlos fuera.

Juárez, Santos, San Luis y Atlas aún dependen de sí mismos, pero ya no pueden tropezar más.

🔴 Parte baja: solo un milagro los salva

Pumas, a pesar de estar abajo en la tabla, aún tiene posibilidades numéricas de avanzar si gana los dos juegos restantes.

Querétaro, Mazatlán, Necaxa y León necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para aspirar a repechaje.

Puebla, con solo 9 puntos, ya estaría eliminado matemáticamente.