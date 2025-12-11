Técnico nicolaita comandará la Selección del Grupo 11 de la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Luego de terminar la primera vuelta como líder del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el Atlético Morelia-Universidad Michoacana se quedó con la calificación a Copa Conecta, pero también se ganó el derecho de que su entrenador, Gustavo Farías Echenique, comande a la Selección del sector de cara al Torneo del Sol, que se desarrollará en enero del 2026.

Con el objetivo de ver a los mejores futbolistas Sub 18 para integrar una escuadra competitiva, este jueves Farías Echenique recibió a 35 jóvenes de los 11 clubes que integran el Grupo 11 en el Estadio Universitario “Hidalgo”. Cabe mencionar que, el estratega de H20 Purépechas, Raúl Escutia, funge como auxiliar, luego de que su equipo es sublíder.