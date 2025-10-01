Suspensión de Israel del fútbol internacional depende de la UEFA: FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La decisión sobre una posible suspensión de Israel de las competiciones internacionales de fútbol no será tomada por la FIFA, sino que corresponde exclusivamente a la UEFA, aseguró este miércoles Víctor Montagliani, vicepresidente del máximo organismo rector del fútbol mundial.
Durante su participación en el Leaders Sports Business, celebrado en Londres, Montagliani dejó claro que la participación de Israel no será discutida en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, programada para este jueves en Zúrich.
“Israel es miembro de la UEFA y no es diferente a si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es su responsabilidad, respeto su proceso y su decisión”, declaró.
Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente presión internacional para que se tomen medidas contra Israel por su actuación militar en Gaza. La semana pasada, ocho expertos de la ONU, incluyendo a la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron la suspensión de Israel del fútbol internacional como respuesta al presunto “genocidio en el territorio palestino ocupado”.
A estos señalamientos se han sumado la federación turca de fútbol —la primera en Europa en pedir oficialmente la suspensión—, así como un grupo de 50 atletas que firmaron una carta exigiendo a la UEFA la exclusión inmediata de Israel “hasta que cumpla con la ley internacional”.
La misiva argumenta que “el deporte no puede ser neutral ante las injusticias” y compara el caso con el de Rusia, suspendida desde 2022 tras la invasión a Ucrania.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha expresado que hará “todo lo que esté a su alcance” para que Israel participe en el Mundial 2026 —cuyas sedes incluyen a México, Canadá y EE.UU.— si logra clasificar.
Actualmente, Israel ocupa el tercer lugar en su grupo de clasificación, detrás de Noruega e Italia, aún con posibilidades de conseguir un lugar en la próxima Copa del Mundo.
