Suspensión de Israel del fútbol internacional depende de la UEFA: FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La decisión sobre una posible suspensión de Israel de las competiciones internacionales de fútbol no será tomada por la FIFA, sino que corresponde exclusivamente a la UEFA, aseguró este miércoles Víctor Montagliani, vicepresidente del máximo organismo rector del fútbol mundial.

Durante su participación en el Leaders Sports Business, celebrado en Londres, Montagliani dejó claro que la participación de Israel no será discutida en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, programada para este jueves en Zúrich.

“Israel es miembro de la UEFA y no es diferente a si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es su responsabilidad, respeto su proceso y su decisión”, declaró.

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente presión internacional para que se tomen medidas contra Israel por su actuación militar en Gaza. La semana pasada, ocho expertos de la ONU, incluyendo a la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron la suspensión de Israel del fútbol internacional como respuesta al presunto “genocidio en el territorio palestino ocupado”.