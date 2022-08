Suspenden de por vida a jugador que agredió a una árbitro en Argentina

"Caí y no me acuerdo más nada. Cuando me levanté, quedé mareada y con una sensación de vómito. Nunca me había pasado algo así", relató la árbitro a AFP.

En tanto, el partido fue suspendido y el jugador, de 34 años, fue detenido por personal policial tras la finalización del encuentro y trasladado a una comisaría.

Tras lo ocurrido, el Deportivo Garmense suspendió de por vida a su jugador Cristian Tirone "Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de futbol. Se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo (...) El jugador fue suspendido de por vida", señaló José del Río, presidente del Garmense.