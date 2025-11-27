Suspenden a árbitro y VAR tras polémico Monterrey vs América

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido de ida entre Monterrey y América, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2025, ha desatado una fuerte polémica arbitral que culminó con la suspensión del árbitro Jesús Rafael López Valle y el equipo del VAR involucrado, quienes no podrán participar en lo que resta de la Liguilla.

El encuentro, que terminó con victoria de Rayados 2-0, fue ampliamente criticado por las decisiones arbitrales, especialmente por dos jugadas que encendieron los ánimos en el banquillo americanista.

Una de las acciones más comentadas fue la fuerte entrada de Jesús ‘Tecatito’ Corona sobre Álvaro Fidalgo, la cual no fue sancionada por el árbitro central ni revisada por el VAR. Poco después, una falta de Ricardo Chávez, que muchos consideraron merecedora de tarjeta roja, fue castigada únicamente con amarilla.

El club América expresó su inconformidad con lo que consideró un arbitraje deficiente y parcial, señalando directamente al equipo arbitral y al funcionamiento del videoarbitraje.