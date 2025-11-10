Suiza sorprende al Tri Sub-17 y complica su pase

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-17 cayó 3-1 ante su similar de Suiza en el último partido de la fase de grupos del Mundial Qatar 2025. Con esta derrota, el Tri queda a la espera de otros resultados para saber si podrá avanzar a los Dieciseisavos de Final como uno de los mejores terceros lugares.

México terminó la primera fase con tres puntos, colocándose en el tercer puesto del Grupo F, tras perder frente a Alemania y Suiza, y vencer a Costa de Marfil. Justamente, la derrota de los marfileños ante Corea del Sur permitió que los dirigidos por Raúl Chabrand mantuvieran la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

El equipo europeo tomó ventaja en el minuto 17, cuando Mladen Mijajlovic sacó un potente disparo para abrir el marcador. Apenas dos minutos después, un autogol de Félix Contreras tras un centro de Jill Stiel puso el 2-0 en el marcador, dejando a la defensa mexicana descolocada.

Aunque en el inicio del encuentro el delantero suizo Nico Lazri falló un penal al estrellar el balón en el poste, el dominio europeo fue evidente durante la mayor parte del juego.

Ya en la segunda mitad, al minuto 56, Aldo de Nigris, quien ingresó de cambio, marcó de cabeza el descuento tras un centro preciso de Ian Olvera, dando algo de esperanza al conjunto tricolor. Sin embargo, un minuto más tarde, Suiza reaccionó con contundencia: Mijajlovic volvió a anotar tras un centro por derecha y un descuido defensivo de Adrián Villa.

En los minutos finales, México tuvo una insólita oportunidad: el arquero suizo Pizarro salió lesionado y, sin cambios disponibles, el jugador de campo Nevio Scherrer tuvo que colocarse los guantes. A pesar de la desventaja numérica y del portero improvisado, el Tri no supo aprovechar; apenas logró un remate a puerta, mismo que Scherrer atajó de forma heroica.