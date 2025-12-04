Sueño olímpico empieza en Morelia; Cecufid convoca a pruebas básquetbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) lanzó una convocatoria abierta para jóvenes nacidos en los años 2012 y 2013 que deseen formar parte de la preselección varonil de básquetbol rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Las pruebas —conocidas comúnmente como tryouts— se llevarán a cabo el próximo domingo 14 de diciembre en las instalaciones deportivas del Molino de Parras, en Morelia. Los interesados deberán presentarse en alguno de los dos bloques de evaluación: de 11:00 a 13:00 horas, o de 14:00 a 16:00 horas.