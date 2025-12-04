Deportes

Sueño olímpico empieza en Morelia; Cecufid convoca a pruebas básquetbol

Cecufid lanza convocatoria para integrar selección estatal varonil
Pruebas serán el 14 de diciembre en dos horarios: de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
Pruebas serán el 14 de diciembre en dos horarios: de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00FB: Cecufid Michoacán
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) lanzó una convocatoria abierta para jóvenes nacidos en los años 2012 y 2013 que deseen formar parte de la preselección varonil de básquetbol rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Las pruebas —conocidas comúnmente como tryouts— se llevarán a cabo el próximo domingo 14 de diciembre en las instalaciones deportivas del Molino de Parras, en Morelia. Los interesados deberán presentarse en alguno de los dos bloques de evaluación: de 11:00 a 13:00 horas, o de 14:00 a 16:00 horas.

El objetivo de Cecufid es detectar y preparar a los atletas que podrían representar a Michoacán en una de las competencias juveniles más importantes del país: la Olimpiada Nacional 2026.

La preselección forma parte del proceso de detección de talento que se alinea con las estrategias de fomento al deporte infantil y juvenil que impulsa el Gobierno del Estado. Más allá del rendimiento físico, también se evaluarán habilidades técnicas, trabajo en equipo y actitud deportiva.

FB: Cecufid Michoacán
Te puede interesar:
A través del deporte y de la unidad familiar podemos transformar el entorno: Yarabí Ávila
Pruebas serán el 14 de diciembre en dos horarios: de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00

RPO

Cecufid
pruebas básquetbol

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com