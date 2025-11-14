¡Por fin! Sub-17: México elimina a Argentina y avanza a octavos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un duelo cargado de emoción, dramatismo y orgullo nacional, la Selección Mexicana Sub-17 logró una hazaña inolvidable al vencer a su similar de Argentina en la tanda de penales (5-4), clasificándose así a los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025.

El partido, disputado con intensidad desde el silbatazo inicial, comenzó cuesta arriba para el conjunto tricolor que dirige Carlos Cariño. Al minuto 8, Ramiro Tulian adelantó a la Albiceleste con un remate certero dentro del área, aprovechando una desatención defensiva de México.

Sin embargo, la escuadra mexicana respondió con determinación. Luis Gamboa igualó el marcador al 46' tras un centro preciso de Olvera, y repitió la dosis al 57’ con un remate oportuno en el área chica, colocando el 2-1 momentáneo.