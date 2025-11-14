Deportes

¡Por fin! Sub-17: México elimina a Argentina y avanza a octavos

El Tri Sub-17 eliminó a Argentina tras una intensa tanda de penales
Santiago López se convirtió en héroe bajo los tres palos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un duelo cargado de emoción, dramatismo y orgullo nacional, la Selección Mexicana Sub-17 logró una hazaña inolvidable al vencer a su similar de Argentina en la tanda de penales (5-4), clasificándose así a los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025.

El partido, disputado con intensidad desde el silbatazo inicial, comenzó cuesta arriba para el conjunto tricolor que dirige Carlos Cariño. Al minuto 8, Ramiro Tulian adelantó a la Albiceleste con un remate certero dentro del área, aprovechando una desatención defensiva de México.

Sin embargo, la escuadra mexicana respondió con determinación. Luis Gamboa igualó el marcador al 46' tras un centro preciso de Olvera, y repitió la dosis al 57’ con un remate oportuno en el área chica, colocando el 2-1 momentáneo.

Argentina no se rindió y encontró el empate al minuto 86, cuando Fernando Closter aprovechó una mala salida del arquero mexicano Santiago López para mandar el partido a los penales.

En la serie definitiva, México mostró temple y eficacia desde los once pasos. Anotaron cinco de cinco penales ejecutados, mientras que Santiago López detuvo el primer disparo argentino, convirtiéndose en figura del encuentro.

El penal definitivo fue cobrado por Santiago López, quien, además de su labor bajo el arco, selló la clasificación del Tri Sub-17 a la siguiente ronda.

