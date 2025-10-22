Deportes

Spooky Season: Martinoli revive el "¿De qué te vas a disfrazar?"

Usuarios en redes sociales avivaron la polémica tras la nueva indirecta
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rivalidad entre el exfutbolista Santiago Fernández y el cronista Christian Martinoli ha cobrado nueva vida… y justo en plena Spooky Season, cuando la frase “¿De qué te vas a disfrazar?” vuelve a sonar como un eco que no perdona el paso del tiempo.

Durante el encuentro entre Necaxa y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025, el delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández desperdició una jugada clara de gol en los últimos minutos del partido. Y como si el guion lo pidiera, Martinoli no pudo resistir: soltó al aire su icónica frase:

Aunque el comentario no nombró directamente a Santiago, en redes sociales la referencia fue clara. La coincidencia del apellido y la carga histórica bastaron para revivir una polémica que parecía haber quedado en el archivo del futbol mexicano.
Sin embargo, cabe destacar que en repetidas ocasiones Cristian Martinoli ha declarado en diversos podcast que en los últimos años durante las transmisiones de fútbol en sus narraciones ya no hace uso de sus frases tan características que lo llevaron a ser uno de los comentaristas deportivos mas queridos de México.

La reciente burla —envuelta en ironía, coincidencias y un timing quirúrgico— reavivó una frase que ha sobrevivido a generaciones de narradores, memes y comentarios de sobremesa.

