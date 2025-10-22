Spooky Season: Martinoli revive el "¿De qué te vas a disfrazar?"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rivalidad entre el exfutbolista Santiago Fernández y el cronista Christian Martinoli ha cobrado nueva vida… y justo en plena Spooky Season, cuando la frase “¿De qué te vas a disfrazar?” vuelve a sonar como un eco que no perdona el paso del tiempo.

Durante el encuentro entre Necaxa y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025, el delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández desperdició una jugada clara de gol en los últimos minutos del partido. Y como si el guion lo pidiera, Martinoli no pudo resistir: soltó al aire su icónica frase: