Somos líderes, logramos nuestro primer objetivo: Cristian ‘El Tigre’ Castro

En lo que se refiere al plano individual, ‘El Tigre’, quien actualmente es líder de goleo del sector y es sexto a nivel nacional con 16 anotaciones en 10 partidos, se mostró satisfecho por ayudar a la escuadra.

“Personalmente me siento muy feliz, creo que el equipo ha trabajado muy bien y yo sigo aportando goles”, aseguró Castro Ortiz, quien busca el bicampeonato de goleo del Grupo 11.

Por su parte, el también delantero nicolaita, Amir Marines también destacó el nivel que ha manifestado el conjunto, además se mostró contento por el buen momento personal que vive. “No podemos bajar la cabeza, esto es lo que nos representa, cada uno de los jugadores da todo por el equipo. Me siento muy feliz, hubo una rachita en la que no me salían las cosas en el gol, pero yo creo que ahorita no tengo que bajar el ritmo”.