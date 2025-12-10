Deportes

¡SIUUUU! Boletera Fanki reprograma preventa del México vs Portugal; esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa boletera Fanki anunció la reprogramación de la preventa para el partido México vs Portugal, luego de que su sistema detectara "actividad inusual en el tráfico entrante" que obligó a suspender la operación este miércoles.

A través de un comunicado oficial, la plataforma explicó que, como medida preventiva y en apego a sus protocolos de seguridad, decidieron no abrir la venta este miércoles, como estaba programado, con el objetivo de resguardar la plataforma y proteger al consumidor.

“Nuestra prioridad es garantizar una experiencia segura, justa y estable para todas las personas que deseen adquirir sus boletos”, señaló la empresa, sin detallar aún la nueva fecha.

La preventa estaba dirigida inicialmente a tarjetahabientes de Banorte, pero cientos de usuarios denunciaron fallas constantes en la plataforma desde primeras horas del día. Las quejas incluyeron errores, filas virtuales sin avance y redirecciones automáticas sin opción de compra.

Profeco lanza advertencia

Ante el colapso digital, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un mensaje en el que exige a Fanki brindar información precisa y establecer una línea de comunicación directa con la institución para proteger los derechos de los consumidores.

"Instamos a la boletera Fanki a brindar información precisa a las y los aficionados [...] pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces", destacó la dependencia.

¿Qué pasará ahora?

Fanki aseguró que informará próximamente sobre los nuevos horarios de venta, y reiteró que se priorizará:

  • El correcto funcionamiento del sistema,

  • La integridad de las transacciones,

  • Y la equidad en el acceso a los boletos.

Mientras tanto, en redes sociales se mantienen las críticas y la incertidumbre sobre la posibilidad de adquirir boletos antes de que se agoten.

