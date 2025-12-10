¡SIUUUU! Boletera Fanki reprograma preventa del México vs Portugal; esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa boletera Fanki anunció la reprogramación de la preventa para el partido México vs Portugal, luego de que su sistema detectara "actividad inusual en el tráfico entrante" que obligó a suspender la operación este miércoles.

A través de un comunicado oficial, la plataforma explicó que, como medida preventiva y en apego a sus protocolos de seguridad, decidieron no abrir la venta este miércoles, como estaba programado, con el objetivo de resguardar la plataforma y proteger al consumidor.