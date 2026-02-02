Sirenita moreliana da doble medalla a Michoacán en natación artística

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La joven nadadora Frida Guadalupe Bautista Sánchez, conquistó dos medallas en el Campeonato Nacional de Invierno de Natación Artística 2026, realizado en Mérida, Yucatán.

Del 21 al 25 de enero, la alberca del estadio Salvador Alvarado recibió a 99 deportistas de 21 clubes provenientes de nueve estados del país. En ese marco, la michoacana brilló en la categoría Infantil Mayor, obteniendo medalla de oro en la prueba de Figuras y medalla de bronce en la rutina Solo.