Sirena mexicana se preparar para competir en Serie Mundial, en Tijuana

Baja California (MiMorelia.com).- Motivada para mejorar sus marcas, la sirena subcampeona mundial de Madeira 2022, Vianney Marlen Trejo Delgadillo, señaló que llegar en el máximo nivel a la Serie Mundial de Para-Natación en Tijuana, en octubre, es uno de los objetivos, así como el de emprender el reto del 2023 con un buen panorama con el cual inicia el camino a los Juegos Paralímpicos París 2024.

“Es una buena oportunidad de que nuestro país sea una sede de la Serie Mundial para demostrar que en México se hacen bien las cosas. Vengo motivada del mundial en Portugal y llevo casi un mes y medio de preparación para ese compromiso”, dijo.

En este sentido mencionó que la preparación va enfocada al evento tijuanense con sesiones intensas y luego hasta una semana antes de la competición se reducirá la carga de trabajo para estar en las mejores condiciones en las pruebas de 50 metros espalda, 50 y 100 metros estilo libre en la categoría S3.

La sexta etapa de la Serie Mundial de Para-Natación está programada de 6 al 9 de octubre en Tijuana, Baja California.

Trejo Delgadillo ha comenzado a vivir una nueva etapa en el deporte adaptado, ya que luego de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 pensó en el retiro.

Añadió que esta situación llevó a ver la vida de otra manera. “Se me hizo injusto, pero también me dio la oportunidad de motivarme para seguir adelante en esta nueva etapa y entender que sin disciplina no llegamos a ningún lado”.

La medalla de plata conseguida en el Mundial en Portugal la motivó para brindarse al máximo en la pileta tijuanense la cual ya conoce, y ha tenido buenas actuaciones.

De la misma manera, la sirena apuntó que también están los Juegos Parapanamericanos en donde México es uno de los rivales a vencer en la natación.

La competidora obtuvo presea de plata en los relevos mixtos 4x50m libre del Campeonato Mundial de Natación IPC Madeira 2022, lo que significó su noveno metal mundialista.

RYE