Sinner vs Alcaraz: la nueva rivalidad del tenis se reedita en la final del US Open

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un partido de alta intensidad disputado este viernes en el Arthur Ashe Stadium, el italiano Jannik Sinner se impuso 3-1 al canadiense Felix Auger-Aliassime y avanzó a la final del US Open 2025, donde enfrentará al español Carlos Alcaraz.

Sinner, de 24 años, extendió a 27 partidos su racha invicta en torneos de Grand Slam sobre cancha dura. El duelo se resolvió en cuatro parciales: 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, tras más de tres horas y media de acción. Con este resultado, el italiano se convirtió en el tenista más joven en alcanzar cuatro finales de Grand Slam en una misma temporada.

La final del domingo promete ser histórica. Será la tercera vez en el año que Sinner y Alcaraz se enfrenten en una definición de Grand Slam, un hecho inédito desde el inicio de la era abierta en 1968. Hasta ahora, el marcador está igualado: Alcaraz ganó en Roland Garros y Sinner en Wimbledon. En caso de coronarse en Nueva York, el español alcanzaría su sexto trofeo mayor y recuperaría el liderato de la ATP.

agm