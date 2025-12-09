Sin títulos, pero con orgullo: Sergio Ramos agradece a Rayados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La etapa del defensor español Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey ha llegado a su fin. Fue el propio jugador quien confirmó su salida a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el 9 de diciembre de 2025.

En su publicación, el exjugador del Real Madrid destacó haber dado todo por el equipo regiomontano durante su paso por la Liga MX. Aunque no logró levantar ningún trofeo, aseguró sentirse orgulloso de haber portado el gafete de capitán y competir en torneos como el Clausura, Apertura, Leagues Cup, Concacaf Champions Cup y el nuevo formato del Mundial de Clubes.

“Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras”, escribió Ramos.“Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo: ¡Arriba el Monterrey!”, añadió.