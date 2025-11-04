Sin Liguilla en el Apertura 2025, Pumas anuncia salida de su DT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Universidad Nacional anunció la salida del director técnico Marcelo Frigério al frente del equipo femenil de Pumas, luego de que el equipo quedara fuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

La decisión fue tomada de común acuerdo entre la directiva y el estratega brasileño, según se informó a través de un comunicado oficial emitido la noche de este martes 4 de noviembre. Con esto, las auriazules se quedan sin entrenador de cara al cierre de año y al próximo torneo.

Las Pumas Femenil finalizaron el torneo en la posición 11 de la tabla general, con un total de 23 puntos, lo que no fue suficiente para clasificarse entre los ocho equipos que disputan la fase final por el campeonato.

Este resultado fue determinante para la salida de Frigério, quien había generado altas expectativas luego de su desempeño en el Clausura 2024.