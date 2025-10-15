¿Sin boletos para el Mundial 2026? FIFA anuncia segunda fase de venta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si no fuiste seleccionado en la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026, no todo está perdido. La FIFA anunció que este 27 de octubre iniciará la segunda etapa de registro, abierta ahora al público general.

El organismo rector del futbol mundial comenzó a enviar correos este 15 de octubre a los aficionados que no resultaron ganadores en el primer sorteo, el cual fue exclusivo para personas con tarjeta VISA.

Ahora, la segunda fase abrirá del 27 al 31 de octubre y estará disponible para cualquier persona sin restricciones bancarias. El único requisito es tener un FIFA ID registrado en el sitio oficial y manifestar tu interés en participar.

Los interesados serán seleccionados mediante un nuevo sorteo aleatorio, y en caso de resultar elegidos, recibirán un correo electrónico para acceder a la compra entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Según FIFA, cada persona podrá comprar:

Hasta 4 boletos por partido

En un máximo de 10 encuentros

Es decir, hasta 40 boletos en total por usuario

Sí. Aunque en la primera fase los boletos para partidos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey se agotaron rápidamente, FIFA reserva entradas para cada etapa de venta, por lo que aún es posible conseguir acceso a partidos en sedes mexicanas o cualquier otra ciudad del Mundial 2026.