Sin afición y bajo vigilancia: así será el América vs Pachuca este sábado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El partido de futbol entre los equipos América y Pachuca, correspondiente a la Liga MX y programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, se jugará a puerta cerrada, informó la Alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión fue tomada luego de que personal de seguridad del Club América impidiera el paso a una vecina que requería atención médica en las inmediaciones del estadio, además de restringir el acceso en la calle Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, lo cual afectó directamente a los residentes de la zona.
La autoridad local también confirmó que elementos de la policía intervinieron para verificar la situación y exigieron liberar el paso, como parte del “Operativo Ladrillera”, destinado a garantizar la seguridad y el libre tránsito durante eventos masivos en la demarcación.
“La alcaldía no permitirá ningún acto de abuso por parte de particulares o empresas que presten servicios al club. Ningún interés está por encima del derecho de nuestros vecinos”, se lee en el comunicado.
Finalmente, se aclaró que solo tendrá acceso al estadio el personal esencial para la realización del encuentro, sin público ni venta de boletos, como medida preventiva.
SHA