Sin afición y bajo vigilancia: así será el América vs Pachuca este sábado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El partido de futbol entre los equipos América y Pachuca, correspondiente a la Liga MX y programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, se jugará a puerta cerrada, informó la Alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión fue tomada luego de que personal de seguridad del Club América impidiera el paso a una vecina que requería atención médica en las inmediaciones del estadio, además de restringir el acceso en la calle Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, lo cual afectó directamente a los residentes de la zona.