Siete atletas de Imcufide irán al Nacional Clasificatorio de Triatlón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una destacada marca en el evento selectivo estatal de triatlón, siete alumnas y alumnos de la Academia Trielite Bicentenario del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) clasificaron a la etapa nacional que otorgará los pases a la Olimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2026.

El evento, que en dos de sus pruebas tuvo sede en unidades deportivas a cargo del Imcufide, confirmó el gran talento local que hay en Morelia y la importancia de fomentar y desarrollar a los deportistas, tal y como lo ha instruido el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.