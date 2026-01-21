Siete atletas de Imcufide irán al Nacional Clasificatorio de Triatlón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una destacada marca en el evento selectivo estatal de triatlón, siete alumnas y alumnos de la Academia Trielite Bicentenario del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) clasificaron a la etapa nacional que otorgará los pases a la Olimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2026.
El evento, que en dos de sus pruebas tuvo sede en unidades deportivas a cargo del Imcufide, confirmó el gran talento local que hay en Morelia y la importancia de fomentar y desarrollar a los deportistas, tal y como lo ha instruido el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.
En tanto que, también en la categoría de 14 a 15 años, Dylan Unda Zaragoza y Ángel Santoyo Zaragoza lograron la marca para competir en la modalidad de Duatlón, y la lista la cerró Ernesto Valladares Guzmán, quien representará a Morelia en Acuatlón, también en tierras jarochas.
RPO