Siete atletas de Imcufide irán al Nacional Clasificatorio de Triatlón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una destacada marca en el evento selectivo estatal de triatlón, siete alumnas y alumnos de la Academia Trielite Bicentenario del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) clasificaron a la etapa nacional que otorgará los pases a la Olimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2026.

El evento, que en dos de sus pruebas tuvo sede en unidades deportivas a cargo del Imcufide, confirmó el gran talento local que hay en Morelia y la importancia de fomentar y desarrollar a los deportistas, tal y como lo ha instruido el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Layla Cruz Castañeda, Circe Osorio Solís y Alan Figueroa Gutiérrez, en la categoría de 12 y 13 años, así como Oliver Cruz Castañeda y Santiago Ayala Barrera, en la división de 14 y 15 años, confirmaron su pase al Nacional Clasificatorio que se realizará del 13 al 15 de marzo en Boca del Río, Veracruz.

En tanto que, también en la categoría de 14 a 15 años, Dylan Unda Zaragoza y Ángel Santoyo Zaragoza lograron la marca para competir en la modalidad de Duatlón, y la lista la cerró Ernesto Valladares Guzmán, quien representará a Morelia en Acuatlón, también en tierras jarochas.

"Para este proceso de 2026 tenemos el firme objetivo de avanzar hacia la Olimpiada Nacional, y ya en esa instancia colocarnos dentro de los 10 primeros lugares del país. Vamos a cerrar preparación muy fuerte para hacer esto posible"
compartió Mauricio Santoyo, entrenador de la Academia Trielite Bicentenario
