Si vas a entrenar, toma nota: Cecufid y CDER cerrarán antes de lo habitual este fin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que sus instalaciones, así como las del Centro Deportivo Ejército de la Revolución (CDER), cerrarán de manera anticipada a las 20:00 horas durante tres días: el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero.

A través de sus redes sociales oficiales, la dependencia estatal agradeció la comprensión de la ciudadanía por estos ajustes temporales en el horario de atención, sin detallar los motivos de esta modificación.

El anuncio forma parte de un aviso preventivo para usuarios que acuden a realizar actividades deportivas o recreativas en las citadas instalaciones. Se recomienda a las y los visitantes tomar precauciones y programar sus entrenamientos o visitas antes del horario de cierre.