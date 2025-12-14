Deportes

Sheinbaum sube al ring con Diana "La Bonita" y destaca su carrera en el boxeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su gira por el norte del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó a la boxeadora profesional Diana “La Bonita” Fernández, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y actual campeona mundial en la categoría supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió imágenes y videos en los que se le observa subida al ring, con guantes de box puestos, mientras intercambia técnicas y conversaciones con la pugilista juarense.

El encuentro ocurrió en el gimnasio donde entrena Fernández, como un reconocimiento a su trayectoria y esfuerzo como mujer deportista destacada en el país.

@claudiasheinbaum Esta mañana nos dimos un tiempito para visitar el lugar donde entrena Diana "la Bonita" Fernández, originaria de Ciudad Juárez y campeona mundial de boxeo. Su disciplina y constancia deben ser ejemplo para todas y todos. #box #fyp ♬ sonido original - Claudia Sheinbaum Pardo

Durante la visita, Sheinbaum resaltó el ejemplo que representa Diana para miles de niñas y jóvenes mexicanas.

