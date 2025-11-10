Sheinbaum regalará su boleto del Mundial 2026 a una niña, confirma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que donará el boleto número 001 del partido inaugural del Mundial 2026 a una niña o joven mexicana que ame el fútbol y que, por su situación, no tenga oportunidad de asistir.
Durante la presentación oficial del plan nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, realizada este lunes desde Los Pinos, Sheinbaum destacó que el evento será “el más incluyente en la historia del país” y aprovechó para confirmar su decisión. “Le voy a dar mi boleto a una niña que no tenga la oportunidad de ir a la inauguración y que ame el deporte”, declaró.
Aunque aún no se ha especificado cómo se elegirá a la beneficiaria, la mandataria subrayó que el objetivo es abrir espacios a sectores tradicionalmente excluidos. Este gesto se enmarca en la estrategia del gobierno federal para hacer del Mundial una celebración nacional, con actividades en los 32 estados y un fuerte componente de participación social.
Además de la donación del boleto, el plan incluye la realización de fiestas públicas y gratuitas bajo el nombre “México 2026”, en las que se transmitirán los partidos y se ofrecerán eventos culturales y recreativos para que la población de todas las regiones pueda vivir el torneo de manera cercana.
México será sede de 13 partidos oficiales, incluido el de inauguración que se jugará en la Ciudad de México. Con esta edición, el país se convertirá en el primero en la historia en organizar tres Copas del Mundo.
rmr