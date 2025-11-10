Sheinbaum regalará su boleto del Mundial 2026 a una niña, confirma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que donará el boleto número 001 del partido inaugural del Mundial 2026 a una niña o joven mexicana que ame el fútbol y que, por su situación, no tenga oportunidad de asistir.

Durante la presentación oficial del plan nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, realizada este lunes desde Los Pinos, Sheinbaum destacó que el evento será “el más incluyente en la historia del país” y aprovechó para confirmar su decisión. “Le voy a dar mi boleto a una niña que no tenga la oportunidad de ir a la inauguración y que ame el deporte”, declaró.