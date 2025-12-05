Sheinbaum pacta cooperación comercial rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó desde Washington D.C. que sostuvo una reunión trilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con motivo del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Sheinbaum calificó el encuentro como “excelente” y destacó que los tres países sede del torneo comparten el entusiasmo por las oportunidades económicas y de cooperación regional que generará el evento deportivo.
“Discutimos la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para nuestros tres países y la buena relación que tenemos”, escribió la mandataria mexicana.
Durante la conversación, los líderes hablaron sobre el impacto que tendrá el Mundial tanto en lo deportivo como en lo económico, así como de la importancia de fortalecer la relación trilateral. Sheinbaum también informó que los tres gobiernos acordaron mantener el trabajo conjunto en materia comercial a través de sus equipos especializados.
“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, agregó.
La reunión se llevó a cabo en el contexto del sorteo oficial del Mundial 2026, celebrado en la capital estadounidense. México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones del torneo, que por primera vez se jugará con 48 selecciones y partidos distribuidos en los tres países.
Este tipo de encuentros refuerza la posición de México en el ámbito internacional y abre nuevas posibilidades de colaboración regional, especialmente en sectores como turismo, infraestructura y comercio, claves para Michoacán y el resto del país.
