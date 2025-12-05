Sheinbaum pacta cooperación comercial rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó desde Washington D.C. que sostuvo una reunión trilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con motivo del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Sheinbaum calificó el encuentro como “excelente” y destacó que los tres países sede del torneo comparten el entusiasmo por las oportunidades económicas y de cooperación regional que generará el evento deportivo.

“Discutimos la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para nuestros tres países y la buena relación que tenemos”, escribió la mandataria mexicana.

Durante la conversación, los líderes hablaron sobre el impacto que tendrá el Mundial tanto en lo deportivo como en lo económico, así como de la importancia de fortalecer la relación trilateral. Sheinbaum también informó que los tres gobiernos acordaron mantener el trabajo conjunto en materia comercial a través de sus equipos especializados.