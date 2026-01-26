Sheinbaum lanza 74 torneos rumbo al Mundial 2026 para niños, jóvenes y adultos

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que esta institución desarrollará tres mundialitos y una copa internacional: Futsal femenil en categoría Sub-21; futbol sin correr para personas de entre 50 a 59 años y de 60 a 69; Futbol IMSS T21 para adolescentes y adultos con síndrome de Down; y la Street Child United, que convoca a niñas y niños de todo el mundo. En todos los torneos, el registro es del 26 al 30 de enero a través de la página del IMSS.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, anunció el Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres, cuya convocatoria se publicará el 9 de febrero en la página de la secretaría. El registro es del 2 al 15 de marzo y la gran final se jugará el 24 y 25 de octubre. Adicionalmente, en los Centros LIBRE para Mujeres se impartirán cursos y talleres relacionados con el tema deportivo.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que la Copa FutBotMx está abierta desde el 28 de noviembre y termina el 17 de abril. Informó que ya hay 55 equipos registrados y detalló que se realizará en 55 sedes, en las que participarán 38 instituciones y cuatro subsistemas tecnológicos, y cuya gran final se realizará del 24 al 26 de junio.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, señaló que se realizará, el 26 de marzo, la Jornada Nacional de Futbol para las Juventudes con torneos de cascaritas y dominadas que se jugarán en canchas recuperadas, cuya convocatoria se emitirá el 1 de marzo y su registro concluirá hasta el 25 de marzo. Se proyecta que participen al menos 500 mil jóvenes de todo el país.

