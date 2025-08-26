Sheinbaum celebra logros de Renata Zarazúa en el US Open y "Checo" Pérez en Cadillac

"Quiero felicitar a la tenista que ganó el US Open, un partido: Renata Zarazúa venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open. ¡Felicidades!”, destacó en su conferencia matutina de este martes.

Además, celebró que Sergio "Checo" Pérez haya sido anunciado como el nuevo piloto del equipo Cadillac en la Fórmula 1.

“Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México”, añadió.