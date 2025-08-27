Sergio Pérez afirma que su llegada a Cadillac es su último "gran proyecto" en la F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez confirmó que su llegada a la escudería Cadillac marcará su último gran proyecto dentro de la Fórmula 1, categoría a la que regresará en 2026 tras un año de ausencia.
“Lo veo como mi último gran proyecto que puedo dar en la Fórmula Uno. Terminar mi carrera en Cadillac sería increíble, si puedo ayudar a hacerlo en uno de los equipos más exitosos en el futuro sería increíble. El tiempo lo dirá”, expresó el tapatío en conferencia de prensa.
Después de salir de Red Bull en 2024, Pérez vivió en 2025 su primera temporada sin competir desde que debutó en el automovilismo a los siete años en go-karts. Durante este tiempo, aseguró que redescubrió su gusto por el entrenamiento y la vida saludable.
“Al principio sentí que no extrañaba las carreras, pero cuando empezó la temporada me di cuenta de que sí, porque me levantaba temprano a verlas y estaba en contacto con gente de las escuderías. Ahí me di cuenta de que lo extrañaba”, explicó.
El seis veces ganador de Grandes Premios firmó por dos temporadas con Cadillac, escudería estadounidense que debutará en 2026 en el Gran Circo. Su compañero será el finlandés Valtteri Bottas, también de 35 años y con amplia experiencia en la máxima categoría.
Pérez detalló que dedicará el resto de 2025 a conocer a fondo la fábrica de Cadillac, que cuenta con unas 400 personas trabajando en el proyecto, y a realizar al menos una prueba de manejo con un monoplaza de F1 antes de los ensayos oficiales.
A sus 35 años, Pérez presume el palmarés más exitoso de un mexicano en la Fórmula 1: 6 victorias, 39 podios, un subcampeonato mundial en 2023 y dos campeonatos de constructores con Red Bull. Su etapa más fructífera fueron precisamente sus cuatro temporadas con la escudería austriaca.
Con el anuncio, Checo se alista para escribir un nuevo capítulo en su carrera y buscar que Cadillac se consolide como un equipo competitivo en la máxima categoría del automovilismo.
mrh