Sergio Pérez afirma que su llegada a Cadillac es su último "gran proyecto" en la F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez confirmó que su llegada a la escudería Cadillac marcará su último gran proyecto dentro de la Fórmula 1, categoría a la que regresará en 2026 tras un año de ausencia.

“Lo veo como mi último gran proyecto que puedo dar en la Fórmula Uno. Terminar mi carrera en Cadillac sería increíble, si puedo ayudar a hacerlo en uno de los equipos más exitosos en el futuro sería increíble. El tiempo lo dirá”, expresó el tapatío en conferencia de prensa.

Después de salir de Red Bull en 2024, Pérez vivió en 2025 su primera temporada sin competir desde que debutó en el automovilismo a los siete años en go-karts. Durante este tiempo, aseguró que redescubrió su gusto por el entrenamiento y la vida saludable.

“Al principio sentí que no extrañaba las carreras, pero cuando empezó la temporada me di cuenta de que sí, porque me levantaba temprano a verlas y estaba en contacto con gente de las escuderías. Ahí me di cuenta de que lo extrañaba”, explicó.