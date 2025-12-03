Semifinales de poder; hoy se juega el futuro del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del futbol mexicano alcanza su punto más alto esta noche con la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025. Cuatro gigantes de la Liga MX se enfrentan en una doble cartelera que promete ser inolvidable: Cruz Azul vs. Tigres y Monterrey vs. Toluca.

La jornada inicia en el Estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina Celeste, comandada por Nicolás Larcamón, intentará aprovechar su localía frente a unos Tigres que llegan con hambre de gloria. Ángel Sepúlveda y Charly Rodríguez serán clave para los capitalinos, mientras que Guido Pizarro lidera a unos Felinos que despertaron con un contundente 5-0 frente a Xolos.