Ambos encuentros serán transmitidos por TV abierta, de paga y streaming
Semifinales de poder; hoy se juega el futuro del Apertura 2025
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del futbol mexicano alcanza su punto más alto esta noche con la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025. Cuatro gigantes de la Liga MX se enfrentan en una doble cartelera que promete ser inolvidable: Cruz Azul vs. Tigres y Monterrey vs. Toluca.

La jornada inicia en el Estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina Celeste, comandada por Nicolás Larcamón, intentará aprovechar su localía frente a unos Tigres que llegan con hambre de gloria. Ángel Sepúlveda y Charly Rodríguez serán clave para los capitalinos, mientras que Guido Pizarro lidera a unos Felinos que despertaron con un contundente 5-0 frente a Xolos.

El silbatazo inicial será a las 19:00 horas, y el encuentro podrá verse en Azteca 7, Canal 5, TUDN, FOX Sports, y vía streaming por ViX Premium, Tubi y FOX One.

Más tarde, la atención se trasladará al norte del país. A las 21:10 horas, el Estadio BBVA será escenario del choque entre Rayados y Diablos Rojos. Monterrey, con Sergio Ramos al mando, viene de una épica remontada ante América, mientras que Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, llega con paso firme, aunque sin Alexis Vega, aún lesionado.

Este duelo no solo es deportivo: es una revancha emocional. Los regiomontanos fueron eliminados por los escarlatas en los Cuartos de Final del Apertura 2024 y ahora buscan saldar cuentas.

El partido inicia a las 21:10 horas, y el encuentro podrá verse en Azteca 7, Canal 5, TUDN y vía streaming por ViX Premium

