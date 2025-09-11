Semana 2 de la NFL: Chiefs vs Eagles y Steelers de Rodgers roban reflectores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 1 de la NFL dejó sorpresas, cierres de infarto y triunfos de último minuto para los Steelers de Aaron Rodgers y los Bills de Buffalo. Ahora, toda la atención se centra en lo que traerá la Semana 2, con duelos que prometen mantener la adrenalina al máximo.

El plato fuerte será el Chiefs vs Eagles, un enfrentamiento que revive la última final de la NFL. Los Kansas City Chiefs, que vienen de caer ante los Chargers, buscarán revancha frente a unos Philadelphia Eagles que sueñan con convertirse en la próxima dinastía. El juego será el domingo 14 de septiembre a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) y se transmitirá por Fox Sports, Fox Sports Premium y NFL Game Pass.

Otro choque atractivo será el Saints vs 49ers, el mismo domingo a las 11:00 de la mañana. San Francisco llega con bajas sensibles: su mariscal de campo Brock Purdy estaría fuera por lesiones en pie y hombro, y tampoco contarán con su ala cerrada George Kittle. Los Saints, comandados por Spencer Rattler, intentarán aprovechar la ausencia de dos de las piezas más sólidas de la ofensiva rival. El juego será exclusivo de NFL Game Pass.

Por su parte, los Pittsburgh Steelers llegan como una de las sensaciones de la temporada bajo el liderazgo de Aaron Rodgers. Su rival será Seattle Seahawks, que busca reponerse tras la derrota de la primera semana ante San Francisco. Este duelo está programado para el domingo a las 11:00 horas, disponible en Fox Sports 2, Fox Sports Premium y NFL Game Pass.

Además, la jornada dominical incluirá más partidos como Browns vs Ravens, Jaguars vs Bengals, Giants vs Cowboys, Patriots vs Dolphins, Bills vs Jets, Rams vs Titans, Panthers vs Cardinals y Broncos vs Colts, repartidos en diferentes horarios y plataformas.

Con esta cartelera, la NFL Semana 2 se perfila como un espectáculo imperdible para los aficionados al fútbol americano en México.

agm