Semana 16 de la NFL: Partidos imperdibles y horarios confirmados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 16 de la NFL trae consigo emocionantes enfrentamientos, y los fanáticos del fútbol americano podrán disfrutar de partidos intensos en la jornada del 20 y 21 de diciembre de 2025. A continuación, te presentamos el calendario con todos los horarios y partidos de la semana:
Jueves 18 de diciembre:
7:15 p.m.: Seahawks vs Rams (FOX Sports)
Sábado 20 de diciembre:
4:00 p.m.: Eagles vs Commanders (FOX Sports)
7:20 p.m.: Bears vs Packers (FOX Sports)
Domingo 21 de diciembre:
12:00 p.m.: Giants vs Vikings (FOX Sports)
12:00 p.m.: Panthers vs Buccaneers (FOX Sports)
12:00 p.m.: Browns vs Bills (FOX Sports)
12:00 p.m.: Dolphins vs Bengals (FOX Sports)
12:00 p.m.: Cowboys vs Chargers (FOX Sports)
12:00 p.m.: Jets vs Saints (FOX Sports)
3:05 p.m.: Broncos vs Jaguars (FOX Sports)
3:05 p.m.: Cardinals vs Falcons (FOX Sports)
3:25 p.m.: Texans vs Raiders (FOX Sports)
3:25 p.m.: Lions vs Steelers (FOX Sports)
7:20 p.m.: Ravens vs Patriots (ESPN)
Lunes 22 de diciembre:
7:15 p.m.: Colts vs 49ers (ESPN/Disney+)
Los partidos podrán ser disfrutados a través de NFL GamePass, FOX Sports, ESPN, Disney+, y otros servicios de transmisión. ¡No te pierdas la acción de esta intensa semana de la NFL!
Este calendario garantiza una gran variedad de juegos para todos los aficionados al fútbol americano, con importantes partidos que podrían definir el futuro de algunos equipos en la temporada. ¡Disfruta del fútbol!
mrh