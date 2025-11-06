Semana 10 de la NFL: horarios, partidos destacados y lo que está en juego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada regular de la NFL entra en su recta decisiva con la llegada de la Semana 10, donde varios equipos comienzan a perfilar su camino rumbo a los playoffs, mientras que otros pelean por mantenerse con vida en la competencia.

Desde el jueves por la noche hasta el clásico del “Monday Night Football”, los aficionados podrán disfrutar de encuentros clave que podrían cambiar el rumbo de las conferencias Americana y Nacional.

Así se jugará la Semana 10

Jueves 6 de noviembre

🏈 Las Vegas Raiders vs Denver Broncos – 7:15 p.m. – Fox Sports

Domingo 9 de noviembre