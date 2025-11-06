Semana 10 de la NFL: horarios, partidos destacados y lo que está en juego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada regular de la NFL entra en su recta decisiva con la llegada de la Semana 10, donde varios equipos comienzan a perfilar su camino rumbo a los playoffs, mientras que otros pelean por mantenerse con vida en la competencia.
Desde el jueves por la noche hasta el clásico del “Monday Night Football”, los aficionados podrán disfrutar de encuentros clave que podrían cambiar el rumbo de las conferencias Americana y Nacional.
🏈 Las Vegas Raiders vs Denver Broncos – 7:15 p.m. – Fox Sports
🏈 Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts – 8:30 a.m.
🏈 New Orleans Saints vs Carolina Panthers – 12:00 p.m.
🏈 New York Giants vs Chicago Bears – 12:00 p.m.
🏈 Jacksonville Jaguars vs Houston Texans – 12:00 p.m.
🏈 Buffalo Bills vs Miami Dolphins – 12:00 p.m. – Fox Sports
🏈 Baltimore Ravens vs Minnesota Vikings – 12:00 p.m.
🏈 Cleveland Browns vs New York Jets – 12:00 p.m.
🏈 New England Patriots vs Tampa Bay Buccaneers – 12:00 p.m. – Fox Sports
🏈 Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks – 3:05 p.m. – Fox Sports
🏈 Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers – 3:25 p.m. – Fox Sports
🏈 Detroit Lions vs Washington Commanders – 3:25 p.m.
🏈 Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Chargers – 7:20 p.m. – ESPN
🏈 Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers – 7:15 p.m. – ESPN
Equipos como Philadelphia Eagles, Buffalo Bills y San Francisco 49ers llegan como serios contendientes a asegurar su pase directo a los playoffs, pero también habrá duelos entre franquicias que buscan mantenerse en la pelea, como Chargers, Dolphins o Rams, que necesitan victorias clave para aspirar a un lugar en la ronda de comodines.
Estos duelos concentran la mayor expectativa de la Semana 10 por lo que está en juego:
Buffalo Bills vs Miami Dolphins – Clave en la AFC Este.
Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers – Choque divisional con historia.
Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Chargers – Ambos buscan no descolgarse en la pelea por comodines.
