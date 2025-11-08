Selección Sub-17 de México recibe ovación de Japón tras vencer a Costa de Marfil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-17 celebró su primera victoria en el Mundial juvenil con un gesto que trascendió lo deportivo: al regresar a su hotel de concentración, fueron recibidos con un pasillo de aplausos por parte del equipo de Japón, lo que conmovió a jugadores y aficionados por igual.
El Tricolor se impuso 1-0 a Costa de Marfil en la segunda jornada del torneo internacional, gracias a una anotación de Ian Olvera al minuto 74. Pero más allá del marcador, lo que generó revuelo en redes sociales fue la bienvenida cargada de respeto y emoción que les brindó la selección nipona al llegar al hotel donde ambos equipos se concentran.
En un video viralizado en plataformas digitales, se observa a los jugadores mexicanos ingresando al recinto entre aplausos, choques de mano e incluso abrazos, en un ambiente fraterno que fue celebrado por usuarios como una muestra ejemplar de hermandad deportiva.
Lo más significativo es que este gesto fue un acto recíproco. En días previos, México había hecho lo mismo con el combinado japonés, reconociendo su esfuerzo y brindándoles un pasillo de motivación antes de su salida al campo. La selección de Japón incluso compartió el video como agradecimiento.
Este tipo de acciones ha sido considerado por aficionados, comentaristas y medios como una de las grandes historias que deja el futbol fuera del terreno de juego, reflejando valores como el respeto, la empatía y el compañerismo entre naciones.
Con este resultado, México se mantiene con vida en el torneo y buscará seguir avanzando, cargado no solo de goles, sino de gestos que dignifican al deporte.
mrh