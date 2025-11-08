Selección Sub-17 de México recibe ovación de Japón tras vencer a Costa de Marfil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-17 celebró su primera victoria en el Mundial juvenil con un gesto que trascendió lo deportivo: al regresar a su hotel de concentración, fueron recibidos con un pasillo de aplausos por parte del equipo de Japón, lo que conmovió a jugadores y aficionados por igual.

El Tricolor se impuso 1-0 a Costa de Marfil en la segunda jornada del torneo internacional, gracias a una anotación de Ian Olvera al minuto 74. Pero más allá del marcador, lo que generó revuelo en redes sociales fue la bienvenida cargada de respeto y emoción que les brindó la selección nipona al llegar al hotel donde ambos equipos se concentran.

En un video viralizado en plataformas digitales, se observa a los jugadores mexicanos ingresando al recinto entre aplausos, choques de mano e incluso abrazos, en un ambiente fraterno que fue celebrado por usuarios como una muestra ejemplar de hermandad deportiva.